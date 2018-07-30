Три человека стали жертвами столкновения микроавтобуса с грузовиком под Ростовом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате столкновения КамАЗа и микроавтобуса в Аксайском районе Ростовской области, сообщил агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"По предварительным данным, водитель КамАза допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который перевозил рабочих с полей. В результате три человека погибли, шесть получили травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автоавария произошла на 11-м километре автодороги "Ростов-на-Дону - Волгодонск", обстоятельства ДТП уточняются.