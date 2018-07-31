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Счетная палата предложила сделать ежегодными плановые проверки свалок

Мусорные полигоны предложили отнести к объектам высоко риска для экологии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата считает целесообразным в три раза увеличить частоту плановых проверок полигонов коммунальных отходов и сделать их ежегодными, отнеся санкционированные свалки к объектам чрезвычайно высокого риска для экологии. Соответствующее предложение содержится в отчете надзорного органа о результатах совместного контрольного мероприятия "Проверка администрирования доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду от размещения отходов и экологического сбора, а также расходования средств федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта "Чистая страна", в том числе в части реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в 2016-2017 годах", с которым ознакомился "Интерфакс".

Сейчас полигоны по критериям, указанным в федеральном законе об экологическом надзоре, относятся к объектам I категории опасности, т.е. значительного риска, и проведение Росприроднадзором и его территориальными органами плановых проверок в соответствии с положениями о надзоре проводятся один раз в три года.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлено, что КоАП не предусмотрена административная ответственность за невнесение экологического сбора в установленные сроки, за представление недостоверных сведений в декларации, отчетности и расчетах экологического сбора.

В федеральном законе "Об отходах производства и потребления" предусматривается после окончания эксплуатации объектов размещения отходов обязанность проведения работ по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством РФ. Однако, указано в отчете, действующие нормативные правовые акты земельного законодательства, устанавливающие нормы проведения рекультивации земель, не содержат специальных правил в отношении участков, занятых объектами размещения отходов (полигонов ТБО), выведенных из эксплуатации. "При этом предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Земельного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 334) правовой акт правительства РФ, устанавливающий порядок проведения рекультивации земель, не принят", - отмечается в отчете.

В 2018 году в ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что до 2024 года в России должно быть построено 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 238 заводов. По словам главы государства, "речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании, а речь идет о самых современных предприятиях с новейшими технологиями".

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