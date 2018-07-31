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К Сенцову в колонию не пустили священника

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - К украинскому режиссеру Олегу Сенцову, голодающему 79-й день в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом, не пустили священнослужителя.

Первый вице-спикер Верховнойрады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней Контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что через священника пыталась передать Сенцову письмо.

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"К Сенцову не пустили священника... Пыталась передать Олегу письмо. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц, никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега", - написала она в фейсбуке, указав, что сначала к Сенцову не пустили украинского омбудсмена, теперь священника. "Полная изоляция, в том числе информационная", - подытожила Геращенко.

В то же время уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также отреагировала на недопуск священника к Сенцову.

"Сегодня к нему не допустили священника - отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. (...) Очевидно, что любая реакция власти Российской Федерации на имя Олега Сенцова столь категорична - "не пущать!" - написала омбудсмен в фейсбуке.

По ее словам, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Новиков в свое время принял решение не пускать ее к Сенцову.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим причинам".

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Теги: Олег Сенцов, Украина

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