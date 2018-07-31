К Сенцову в колонию не пустили священника

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - К украинскому режиссеру Олегу Сенцову, голодающему 79-й день в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом, не пустили священнослужителя.

Первый вице-спикер Верховнойрады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней Контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что через священника пыталась передать Сенцову письмо.

"К Сенцову не пустили священника... Пыталась передать Олегу письмо. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц, никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега", - написала она в фейсбуке, указав, что сначала к Сенцову не пустили украинского омбудсмена, теперь священника. "Полная изоляция, в том числе информационная", - подытожила Геращенко.

В то же время уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также отреагировала на недопуск священника к Сенцову.

"Сегодня к нему не допустили священника - отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. (...) Очевидно, что любая реакция власти Российской Федерации на имя Олега Сенцова столь категорична - "не пущать!" - написала омбудсмен в фейсбуке.

По ее словам, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Новиков в свое время принял решение не пускать ее к Сенцову.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим причинам".