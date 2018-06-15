Сенцов за время голодовки поправился на 2 кг

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Состояние объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии в РФ, удовлетворительное, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - сказала Москалькова в интервью екатеринбургскому "Четвертому каналу". "В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил", - добавила она.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. 28 мая управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" и находится под наблюдением медицинских работников.