Украинский омбудсмен не поверила словам Москальковой о здоровье Сенцова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно состояния здоровья осужденного в РФ украинца Олега Сенцова.

"Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, жив и здоров ли Олег (Сенцов), только после того, как я сама его увижу", - сказала украинский омбудсмен в эфире телеканала "112 Украина".

"Я ничего не знаю. Я пыталась остановить машину (с омбудсменом РФ Москальковой - ИФ) для того, чтобы всё-таки мне пояснили и нашим гражданам... почему мне не дают доступа до Олега Сенцова. Почему? (. . .) Но ни на один вопрос никто не удосужился мне ответить", - сказала Денисова, которую не пустили в ямальскую колонию "Белый медведь", где находится режиссер.

Ранее в четверг Москалькова назвала состояние Сенцова в целом удовлетворительным.

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была достаточно длительной, длилась порядка часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Москалькова "Интерфаксу" после посещения режиссера.

На этой неделе сообщалось, что Москальковой не разрешили посетить россиянина Одинцова в украинском СИЗО.

Сенцов, которого суд в Ростове-на-Дону признал виновным в создании террористического сообщества, 14 мая объявил голодовку и продолжает ее до сих пор.