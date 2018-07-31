Под Курганом из-за опасных бактерий закрыли термальный бассейн

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Судебные приставы исполнили решение суда о приостановлении работы термального бассейна "Баден-Баден" под Курганом, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по региону во вторник.

Основанием для такого решения стали результаты исследования воды, проведенные сотрудниками Роспотребнадзора по жалобе одного из отдыхающих.

"Экспертиза показала, что в воде, помимо баланса химических веществ, были обнаружены опасные бактерии, которые могли привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, а также массовых отравлений среди населения", - говорится в сообщении.

Поскольку данные нарушения представляют серьезную угрозу для здоровья отдыхающих, Кетовский районный суд приостановил работу термального бассейна на 90 суток.

Владелец попросил опечатать не только бассейн, но и всю входную группу термального источника, пояснив, что без бассейна не функционирует и вся остальная территория, кроме кафе и гостиницы, расположенных в стороне.