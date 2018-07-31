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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

Физики обнаружили новый тип квазичастиц, которые возникают в полупроводниках с повышенной степенью вырождения электронного газа, и назвали их коллексонами. Фактически, коллексоны представляют собой нечто среднее между экситонами и поляронами — новые квазичастицы состоят из электрона и дырки, связанных рассеянием на электронах основного состояния. Для поиска квазичастиц ученые использовали метод фотолюминесцентной спектроскопии, то есть светили на образец рентгеновскими фотонами и отслеживали особенности энергетического спектра переизлученных волн.

На южном полюсе Марса обнаружен подледный водоем диаметром около 20 километров — это первые убедительные свидетельства наличия на планете воды в жидком состоянии. Открытие сделано с помощью радара MARSIS, установленного на борту европейского орбитального зонда Mars Express. Обследовав 200-километровую область Южного плато, ученые на 29 снимках обнаружили область, где сигнал радара резко менялся — для инструмента это место выглядит примерно так же, как подледные озера Гренландии и Антарктики. Авторы исследования считают, что найденный ими объект — это слой жидкой воды на глубине около 1,5 километра. Глубина водоема составляет как минимум несколько десятков сантиметров.

Европейский суд приравнял растения и животных, созданных с помощью современных методов редактирования генома, таких как CRISPR/Cas9, к "обычным" генетически модифицированным организмам (ГМО). Это означает, что на организмы, в которых нет никаких чужеродных или искусственных генов, тем не менее, будет распространяться директива 2001 года с жесткими требованиями к безопасности ГМ-продуктов. По мнению суда, в отличие от традиционных методов мутагенеза, например облучения, безопасность геномного редактирования еще не доказана. Ученые опасаются, что теперь создавать CRISPR-сорта в Европе будет экономически невыгодно и средства на это уйдут в более прогрессивные страны, например в США, где власти официально не считают такие организмы ГМО.

Заражение токсоплазмой у человека оказалось связано с вовлеченностью в рискованные виды экономической активности, такие как предпринимательство. Масштабное исследование показало, что люди, зараженные внутриклеточным паразитом Toxoplasma gonidii, чаще идут учиться на менеджеров и предпринимателей, а также чаще открывают собственное дело. Правда найденная закономерность представляет собой лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Токсоплазмой во всем мире инфицировано около двух миллиардов человек. Паразит способен менять поведение своего промежуточного хозяина — в норме это мышь, которая теряет страх и с большей вероятностью становится добычей кошки — конечного хозяина, оказаться в кишечном тракте которого и стремится токсоплазма.

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Создана физическая реализация нейросетевого алгоритма. После обучения нейросети на компьютере исследователи напечатали на 3D-принтере несколько пластин со сложной структурой, отражающей обученные параметры нейросети. Сигналы в нейросети передаются с помощью терагерцевого излучения, которое подвергается дифракции на пластинах. Эксперименты показали, что такая пятислойная пластиковая структура способна распознавать рукописные цифры с точностю выше 86 процентов.

Компания Microsoft разработала прогностическую модель, которая выберет наиболее подходящее время для обновления Windows 10. Она не только проверит, использует ли пользователь персональный компьютер, прежде чем начать перезагрузку, но и постарается предсказать, ушел ли владелец устройства надолго или он сходит за чашкой кофе и вернется.

Пассажирский самолет C919, крупнейший авиалайнер, спроектированный и построенный в Китае, успешно прошел испытания предельной статической нагрузкой. Во время испытаний предельная нагрузка на крыло C919 составила 150 процентов от расчетной эксплуатационной. В частности, нагрузка на одну из консолей крыла, направленная вверх, в ходе проверки составила около ста тонн. При изгибе крыла под нагрузкой его законцовка поднялась на три метра.

На прошлой неделе исполнилось 110 лет с того дня, когда японский химик Икэда Кикунаэ подал заявку на регистрацию патента на производство глутамата натрия — вещества, выделенного им из популярных в японской кухне водорослей конобу. С тех пор глутамат натрия используется в качестве пищевой добавки, благодаря которой у пищи появляется умами — вкус высокобелковых продуктов. Правда, у глутамата натрия не лучшая репутация — многие считают его вредным. Об истории открытия глутамата натрия и о том, насколько обоснованы эти опасения, читайте в материале "Умами и с чем его едят".

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