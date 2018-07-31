Главные новости
В РоссииМИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
В мире

Источник сообщил о найденных у убитых в ЦАР документах журналистов РФ

Есть обновление от 19:08

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - У убитых в Центральноафриканской республике людей, предположительно россиян, найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера, сообщил "Интерфаксу" источник в полиции ЦАР.

"Пока личности убитых не установлены, но при них найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера",- сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "по предварительной информации, в ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно россиян".

СМИ сообщали, что у двоих убитых были пресс-карты "Известий", однако в "Известиях" заявили, что в ЦАР нет сотрудников издания.

Захарова уточнила, что пока у посольства нет доступа к документам, найденным у погибших.

Источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что убийство, по предварительным данным, было совершено с целью ограбления. Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент тела погибших доставлены в столицу ЦАР город Банги.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Центральноафриканская республика, ЦАР, МИД

Новости по теме

В мире
Стали известны имена погибших в ЦАР россиянСтали известны имена погибших в ЦАР россиян
Журналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компанияхПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Паразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10Подробнее
 ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
 Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии
В результате землетрясения погибли не менее 16 человекПодробнее
Эксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранскиеЭксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские
Ракеты и беспилотники получают по частям и собирают на территории Йемена, полагают в организацииПодробнее
 Разведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДР
В Вашингтоне подозревают, что их собирают на заводе близ ПхеньянаПодробнее
 Россия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицу
У города пока нет названияПодробнее
 В США пройдет суд по делу о махинациях МанафортаВ США пройдет суд по делу о махинациях Манафорта
Пол Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы, если его признают виновным по всем пунктам обвиненияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 июля7 фото
30 июля
Фотохроника 30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от негоВ миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРМоскваАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина

Стали известны имена погибших в ЦАР россиян

Стали известны имена погибших в ЦАР россиянЖурналист Орхан Джемаль снимал вместе с режиссером Александром Расторгуевым фильм о частных военных компаниях Подробнее

Источник сообщил о найденных у убитых в ЦАР документах журналистов РФ

"Известия" опровергли сообщения о нахождении своих сотрудников в ЦАР

Сирийская оппозиция призвала РФ не поддерживать военную операцию властей в Идлибе

"Силовые машины" поставят "Технопромэкспорту" турбины для строительства ТЭС в Иране

Суд отказался отпустить из-под ареста бывшего соратника Трампа Манафорта

МИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФ

МИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФПо информации источника, убитые стали жертвами ограбления Подробнее

Петербург получил право принять Мировой энергетический конгресс 2022 года

США и Китай собрались перезапустить торговые переговоры

Под Курганом из-за опасных бактерий закрыли термальный бассейн

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПаразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10 Подробнее

Дамаск потребовал от американских военных покинуть Сирию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru