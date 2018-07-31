Источник сообщил о найденных у убитых в ЦАР документах журналистов РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - У убитых в Центральноафриканской республике людей, предположительно россиян, найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера, сообщил "Интерфаксу" источник в полиции ЦАР.

"Пока личности убитых не установлены, но при них найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера",- сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "по предварительной информации, в ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно россиян".

СМИ сообщали, что у двоих убитых были пресс-карты "Известий", однако в "Известиях" заявили, что в ЦАР нет сотрудников издания.

Захарова уточнила, что пока у посольства нет доступа к документам, найденным у погибших.

Источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что убийство, по предварительным данным, было совершено с целью ограбления. Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент тела погибших доставлены в столицу ЦАР город Банги.