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Ходорковский получил подтверждение гибели российских журналистов в ЦАР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Михаил Ходорковский, основатель "Центра управления расследованиями", совместно с которым снимали документальный фильм погибшие в Центральноафриканской республике журналисты, заявил, что будет добиваться установления виновных в случившемся.

"Я приложу усилия к установлению виновных", - написал Ходорковский в своем фейсбуке. Он отметил, что получил "неофициальное, но достаточное подтверждение" гибели всех троих членов съемочной группы. "Эта группа работала совместно с моим проектом "Центр управления расследованиями" над расследованием "Российские наемники"", - сообщил он.

Пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар сообщил "Интерфаксу", что решение о возможных действиях пока не принято. "Какие потребуются усилия для установления виновных - те и будем предпринимать. Свое расследование, обращение к властям - мы пока не знаем, что потребуется", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым и, предположительно, оператором Кирилл Радченко снимал фильм о частных военных компаниях.

Позднее жена Джемаля Ирина Гордиенко сообщила "Интерфаксу", что опознала по фотографии тело мужа, погибшего в Центральноафриканской республике.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство).

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Теги: Михаил Ходорковский, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев

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