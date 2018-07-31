Журналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко приехали в Центральноафриканскую республику 28 июля для съемок документального фильма совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского, сообщила заместитель руководителя ЦУР Анастасия Горшкова.

"Могу подтвердить, что они делали совместно с нами документальный фильм. Они прилетели в субботу в Банги (столица ЦАР - ИФ), позавчера по плану выходили на связь, мы вечером переписывались, должны были ехать в другое место и выйти на связь сегодня вечером", - сказала Горшкова во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что в ЦУР узнали о гибели журналистов из СМИ, подтвердить эту информацию пока не удалось. "На связь они не выходят, все указывает на то, что да, это действительно они", - добавила Горшкова.

Ходорковский в твиттере сообщил, что занимается проверкой этой информации. "Надеюсь на чудо", - написал бывший глава ЮКОСа.

Ранее во вторник главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что журналист Орхан Джемаль погиб в ЦАР, где вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым снимал фильм о частных военных компаниях. Осведомленный источник сообщил агентству, что еще одним погибшим предположительно является оператор Кирилл Радченко. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что посольство РФ в ЦАР находится в контакте с местными властями для прояснения гражданства обнаруженных в африканской стране трех погибших, предположительно являющихся российскими гражданами.

Источник в полиции ЦАР сказал "Интерфаксу", что целью убийства трех человек, предположительно россиян был грабеж. "По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.