Что случилось этой ночью: среда, 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Михаил Ходорковский сообщил, что у него есть подтверждение гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

- Пассажирский самолет разбился в мексиканском штате Дуранго, в результате пострадали 50 человек. Самолет не смог взлететь из-за сильного ветра и ударился о землю. На борту находились 101 человек, все выжили.

- Участников группы Pussy Riot отпустили из московского отдела полиции после повторного за 15 суток задержания.