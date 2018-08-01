Шесть человек погибли в ДТП с "КАМАЗом" в Ростовской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло на 791-м километре автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области, есть жертвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Водитель "КАМАЗа", двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, в связи с технической неисправностью съехал на обочину и попытался остановиться, в это время водитель "Фольксваген транпортер", двигаясь в попутном направлении, врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП шесть человек погибли и двое с травмами были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.