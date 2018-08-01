В России

Шесть человек погибли в ДТП с "КАМАЗом" в Ростовской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло на 791-м километре автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области, есть жертвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Водитель "КАМАЗа", двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, в связи с технической неисправностью съехал на обочину и попытался остановиться, в это время водитель "Фольксваген транпортер", двигаясь в попутном направлении, врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП шесть человек погибли и двое с травмами были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ростовская область

Новости по теме

В России
Ходорковский получил подтверждение гибели российских журналистов в ЦАРХодорковский получил подтверждение гибели российских журналистов в ЦАР
Три российских журналиста снимали в Африке документальный фильм о частных военных компанияхПодробнее
 МИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФМИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФ
По информации источника, убитые стали жертвами ограбленияПодробнее
 Расследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершеноРасследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершено
Следователи продолжают работу в отношении еще четырех фигурантов делаПодробнее
 Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемымСледователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемым
Против него возбуждено уголовное дело, однако пока не известно, по какой именно статьеПодробнее
Движение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановлено
Ранее грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного моста, и тот рухнул, заблокировав движение в обе стороныПодробнее
 Сестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от негоСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него
По словам девушек 17, 18 и 19 лет, отец угрожал им оружием и "фактически использовал как рабынь"Подробнее
 Счетная палата предложила сделать ежегодными плановые проверки свалокСчетная палата предложила сделать ежегодными плановые проверки свалок
Мусорные полигоны предложили отнести к объектам высоко риска для экологииПодробнее
 Суд в Москве продлил срок задержания трех сестер, признавшихся в убийстве отцаСуд в Москве продлил срок задержания трех сестер, признавшихся в убийстве отца
Девушкам предъявлено обвинениеПодробнее
 Алексей Венедиктов ушел из совета директоров "Эха Москвы"Алексей Венедиктов ушел из совета директоров "Эха Москвы"
Свой уход он объяснил конфликтом интересов по бюджету радиостанции и несогласием с финансовой политикой, связанной с кредитованием ГазпромбанкомПодробнее
 Суд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу братьев МагомедовыхСуд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых
Среди названных на заседании компаний оказались четыре предприятия группы "Fesco"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: среда, 1 августаВ РоссииХодорковский получил подтверждение гибели российских журналистов в ЦАРВ миреПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеВ РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоСпортПервый тур Российской премьер-лиги. ОбобщениеВ миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского

Прокуроры зачитали в суде обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа

Цена на нефть Brent опустилась ниже отметки в $74 за баррель

Грибник на Алтае нашел схрон с пистолетами и патронами

Шесть человек погибли в ДТП с "КАМАЗом" в Ростовской области

Адвокат попросил о домашнем аресте для обвиняемого по делу "Зимней вишни" пожарного

Трамп может поднять пошлины на китайские товары на 25% вместо ранее объявленных 10%

Что случилось этой ночью: среда, 1 августа

Гибель российских журналистов в Африке, падение самолета в Мексике Подробнее

Продавец авиабилетов на Камчатке попала под следствие за мошенничество на 4 млн рублей

Вспышка инфекции в новосибирском детском лагере стала поводом для уголовного дела

Вице-президент США призвал сенат утвердить создание специальной структуры по кибербезопасности

Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в Мексике

Почти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеИз-за погодных условий самолет не смог правильно взлететь и разбился о землю Подробнее

Около 10 процентов посевов пострадало в Приамурье из-за дождей и паводка

Правительство РФ не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования

В Хабаровском крае за пределы взлетной полосы выкатился бомбардировщик

Администрация Киева назвала дату открытия памятника Илье Муромцу

Активистов Pussy Riot отпустили из отдела полиции в Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru