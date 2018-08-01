В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Кемеровский суд оставил под арестом начальника службы пожаротушения по делу "Зимней вишни"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд в среду отклонил апелляционную жалобу защиты руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина, обжаловавшую его арест, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Судья Наталья Цепелева отметила, что все доводы адвокатов о возможности домашнего ареста уже обсуждались ранее и не имеют оснований.

Как сообщалось, всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, Игорь Полозиненко - руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Пожар в торговом центре в Кемерове

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Теги: Кемерово, Зимняя вишня

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