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В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Коллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшим

В СКР отметили, что эти люди говорили, что лучше бы пришедшие в суд сгорели в ТЦ вместе с детьми, а также фотографировали их машины

Коллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшим
Сотрудники МЧС России у торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня"
Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Следствие зафиксировало случаи давления на потерпевших по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил в суде руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин.

"При рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги пожарного высказывали угрозы в адрес потерпевших", - сказал Габдулин во вторник на судебном заседании, где рассматривается ходатайство об аресте пожарного.

По его словам, у здания суда собрались порядка 20 человек, которые оскорбляли и угрожали пришедших.

"Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога". Когда мужчине сделали замечание, он сказал: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?". Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми", - сказал Габдулин.

Кроме того, по данным следствия, мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. "В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление", - добавил следователь.

Адвокат потерпевших Надежда Святкина в суде сообщила, что сотрудники МЧС во время тушения пожара выносили вещи потерпевших, которые до сих пор не вернули. "Где вещи сейчас - неизвестно. Проще говоря, спасатели занимались мародерством", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, СКР задержал и предъявил обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) начальнику службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Бурсину.

По версии следствия, он "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара". По мнению следователей, Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности" и Боевого устава подразделений пожарной охраны, что привело к гибели 60 человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Внутри сгоревшей "Зимней вишни"

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Теги: Зимня вишня, Кемерово, Андрей Бурсин

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