Женщина умерла после маммопластики в Хабаровске

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в Хабаровске по факту смерти женщины после перенесенной пластической операции, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

В июле женщина перенесла операцию по маммопластике в одном из медицинских учреждений Хабаровска. Поскольку самочувствие пациентки ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где на третьи сутки после операции женщина скончалась.

Дело находится на контроле руководства следственного управления, отмечается в сообщении.

В ведомстве агентству "Интерфакс" пояснили, что медицинское учреждение относится к компетенции Дальневосточного транспортного следственного управления.