Курировать цифровую экономику будем замминистра Кисляков

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков будет курировать цифровую экономику, сообщил журналистам глава министерства Константин Носков.

"Еще положения нет о распределении между замами, но будет Кисляков", - сказал Носков. Он уточнил, что в ближайшее время в министерстве "ожидается ряд новых назначений", однако отказался конкретизировать, каких именно.

Кисляков был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в июле. Ранее он занимал должность замглавы Аналитического центра при правительстве РФ.

В мае министерство связи и массовых коммуникаций РФ было реогранизовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Его возглавил Носков, который до этого руководил Аналитическим центром при правительстве РФ.

В конце июля были назначены замминистра цифрового развития.