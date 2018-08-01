Следствие направило за рубеж запросы по делу владельцев группы "Сумма"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следствие направило запросы о правовой помощи в зарубежные страны по уголовному делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

"Следствием были направлены запросы о правовой помощи, в частности, на Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова в целях получения информации, имеющей значение для расследования уголовного дела, поскольку было установлено, что все-таки бизнес Магомедова строился через офшорные компании", - заявил следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста братьям Магомедовым до начала ноября.

По его словам, информация была получена в результате обысков, проведенных, в том числе, в офисе бизнесмена. "Установлено также, что Магомедов направляет за рубеж денежные средства своим детям, например во Францию", - добавил Будило.

Кроме того, пояснил следователь, у обвиняемых "было установлено значительное количество имущества за рубежом". "В этой связи также планируется направить ряд запросов о правовой помощи для принятия обеспечительных мер в отношении имущества, в том числе для его ареста", - заключил Будило.