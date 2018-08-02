Британское посольство заявило о неизменности визового процесса в РФ после закрытия генконсульства

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Процесс оформления виз для граждан России, несмотря на закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге, на данный момент не изменился, сообщили посольстве Великобритании в РФ.

"Несмотря на решение российского правительства о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и оформления виз для граждан России на данный момент остается неизменным", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в четверг в твиттере.

В посольстве подчеркнули, что "визовые центры Великобритании, в том числе в Санкт-Петербурге, работают в обычном режиме".

Накануне британское посольство сообщило об официальном закрытии генконсульства страны в Петербурге. Российская сторона распорядилась закрыть это генконсульства в качестве одной из ответных мер на выдворение британскими властями нескольких российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери. Москва обвинения в причастности к нему категорически отвергает.