В РСПП опровергли преференции "Суммы" из-за трудоустройства Шохина-младшего

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Работа Дмитрия Шохина в компании, которую контролировала "Сумма", не давала группе Зиявудина Магомедова никаких преференций в Российском союзе промышленников и предпринимателей, заявил "Интерфаксу" вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

Следствие обвиняет Магомедова в лоббировании интересов через якобы фиктивно трудоустроенного в холдинге сына главы РСПП Александра Шохина, заявил владелец "Суммы" в среду в Тверском суде Москвы.

"Действительно, "Сумма групп" входит в руководящие органы, а именно - в правление РСПП. Кроме компании "Сумма" еще 170 компаний, и их представители входят в члены правления. Я в РСПП работаю уже более 12 лет, не думаю, что "Сумма" имеет какие-то преференции, с учетом того, что правление избирается съездом, и на это решение не мог повлиять Александр Шохин. У нас открытое голосование, поэтому у меня легкое недоумение вызывает то, о чем говорят следователи", - сказал Матенков.

"Что касается якобы фиктивного трудоустройства. Я лично знаю Дмитрия Шохина, на протяжении долгого времени он работал в компании "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова, один из активов которой - компания FESCO - была куплена братьями Магомедовыми. FESCO стала одним из активов "Суммы", и Дмитрий Шохин, так же, как остальной топ-менеджмент, сохранил свои позиции в этой компании. Я не думаю, что это было фиктивное трудоустройство, поскольку у Дмитрия отличное образование - он закончил юридический факультет МГУ, затем стажировался в Америке и поступательно рос в компании "Промышленные инвесторы" - с рядовых позиций до топ-менеджера в течение ряда лет", - сказал Матенков.

Зиявудин Магомедов обвинение в фиктивном трудоустройстве также опровергает. "Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы приобрели, задолго до того, как мы ее приобрели. "Там указано (в материалах дела - ИФ), что Дмитрий Шохин у нас номинально числился. Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы купили в 2011 году, и компания называется FESCO. И там он работал у товарища (Сергея) Генералова лет шесть или семь - я уже не помню", - сказал бизнесмен, выступая 1 августа в суде.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Вину они не признают.