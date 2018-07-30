В FESCO сообщили о трудностях в работе из-за ареста счетов по делу Магомедовых

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Обеспечительные меры по делу братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых затрудняют деятельность транспортной группы FESCO, отмечает ее представитель.

"Арест денежных средств на счетах приводит к невозможности экономической деятельности как дочерних компаний, так и их материнских структур, поскольку без надлежащего расчета с контрагентами невозможно ни осуществить ремонт, ни закупить запасные части или топливо, ни рассчитаться с сотрудниками, что создает огромную экономическую и социальную напряженность", - сказал он в Московском городском суде, где в понедельник рассматривается соответствующая жалоба.

"Даже налоги заплатить невозможно", - отметил представитель компании, добавив, что "продолжение незаконного ареста денежных средств компании может наносить пагубное последствие для компаний транспортной группы FESCO".

"Как "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания холдинга - ИФ), так и "Владивостокский морской торговый порт" (актив группы - ИФ) являются крупнейшими налогоплательщиками в регионах и одними из крупнейших работодателей. Мы говорим сейчас, что уже несколько месяцев не выплачиваются более чем четырем тысячам сотрудников заработные платы в период отпусков, не выплачиваются социальные выплаты, мы получаем обращения профсоюзных органов", - сказал юрист компании.

Ранее в понедельник сообщалось, что в рамках дела Магомедовых был наложен арест на счета и доли в уставных капиталах 24 компаний. В их числе четыре компании группы "Fesco": "Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ".

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.