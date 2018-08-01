Суд оставил под арестом братьев Магомедовых до начала ноября

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы до 5 ноября оставил под арестом владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Магомедова на срок до 5 ноября 2018 года", - огласила решения судья Ольга Затомская.

На тот же срок, согласно постановлению, продлен арест и брату Зиявудина Магомедова - Магомеду Магомедову, а также экс-директору входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артуру Максидову.

Следователи МВД обвиняют братьев Магомедовых в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия.

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Местонахождение похищенных денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных копаний за рубеж, не установлено.

Всего в уголовном деле, связанном с группой "Сумма", в настоящее время семь эпизодов - они касаются мошенничества с активами "Федеральной сетевой компании" (ФСК), "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), строительством стадиона в Калининграде и др.