Фонтаны в Петербурге и Калининграде отключили на День ВДВ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Часть фонтанов в Петербурге и Калининграде отключили в среду, когда отмечается День ВДВ.

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", отключены фонтаны на Московской площади и в Александровском саду. Уточняется, что прекратили работу по просьбе районных администраций.

"Остальные фонтаны города будут работать в обычном режиме, но под пристальным наблюдением дежурных бригад. При первом же появлении людей в чаше фонтана подача воды будет прекращена до тех пор, пока посторонние не покинут гидросооружение", - подчеркнули в пресс-службе.

Наблюдать за порядком у самых популярных среди "купальщиков" фонтанов в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, у Зимнего дворца, Казанского собора и на Батарейной дороге будет дежурная бригада на автомобиле и сотрудники предприятия, добавили в пресс-службе. Там отметили, что люди часто купаются в фонтанном комплексе на Московской площади: управляющее предприятие было вынуждено закрывать фонтан и отменять светомузыкальные шоу из-за "пенных вечеринок" и купания на городские праздники.

О то, что в Калининграде во время празднования Дня ВДВ десантникам не удастся искупаться в городских фонтанах, сообщил "Интерфаксу" один из бывших офицеров.

"Несмотря на аномально жаркую погоду (29 градусов тепла - ИФ), власти отключили фонтаны именно в тех местах, где обычно отмечают этот праздник. И это при том, что в Калининграде купание в фонтанах бывших десантников никогда не носило массовый характер и не приводило к поломкам техники", - сказал офицер запаса.

В администрации города отметили, что отключение 8 из 12 калининградских фонтанов связано не с Днем ВДВ, а с профилактикой. Как и прежде, будут работать фонтаны на берегу Верхнего озера, у стадиона "Балтика" и Дома искусств.

Ранее в четверг командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков призвал десантников во время празднования вести себя подобающим образом. "Мы патриоты своей страны, нужно вести себя достойно", - сказал Сердюков, отвечая на соответствующий вопрос.