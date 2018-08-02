"Победа" наняла Генриха Падву для тяжбы с Минтрансом о перевозке ручной клади

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") наняла адвоката Генриха Падву для защиты в Верховном суде РФ по делу о федеральных правилах перевозки ручной клади, свидетельствуют материалы системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно отраженной в системе закупочной документации, почасовая ставка самого Падвы составит 40 тыс. руб., адвоката его бюро "Падва и партнеры" Александры Бакшеевой - 20 тыс. руб.

Как сообщалось, в мае "Победа" обратилась в Верховный суд с иском о признании незаконными правил перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Эти правила в конце прошлого года утвердил Минтранс РФ, который наряду с Минюстом выступает ответчиком по иску. В них установлен минимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира в размере 5 кг, а также перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы: рюкзак, дамская сумка, букет цветов, костюм в портпледе, лекарственные препараты, костыли, трости, коляски и пр.

"Победа" считает, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков "две взаимоисключающие обязанности", говорится в ее исковом заявлении. С одной стороны, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, "вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне". В то же время один из пунктов обязывает принимать вещи "без учета их веса, габаритов, и возможности безопасного размещения". Вместе с тем, по мнению "Победы", "Воздушный кодекс РФ не закрепляет за пассажиром право перевозить в салоне вещи сверх установленной перевозчиком нормы".

Ранее гендиректор "Победы" Андрей Калмыков заявлял, что приказ Минтранса в части перечня провоза вещей сверх нормы ручной клади "нужно отменить, поскольку он противоречит Воздушному кодексу". Он отмечал, что, согласно мировому опыту, регулятор не должен предъявлять к авиакомпаниям сервисные требования - в правилах должны быть прописаны только требования по безопасности.

Судебное заседание назначено на 7 августа.