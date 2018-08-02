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СКР завершил допрос замглавреда ЦУР по делу о погибших журналистах

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Допрос замглавреда Центра управления расследованиями (ЦУР) Анастасии Горшковой завершен, говорится в сообщении на сайте "МБХ медиа".

Сама Горшкова отказалась от комментариев, сославшись на тайну следствия.

Ранее глава ЦУР Андрей Коняхин сообщал, что Горшкова проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, "снимавших фильм об участии России в конфликте в Центральноафриканской республике".

31 июля в ЦАР погибли трое российских журналистов, которые снимали для ЦУР фильм о частных военных компаниях.

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Теги: ЦАР, ЦУР
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