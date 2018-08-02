СМИ сообщили о допросе российских журналистов перед их убийством в ЦАР

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Центр управления расследованиями" (ЦУР), организовавший командировку трех российских журналистов в Центральноафриканскую республику (ЦАР), не располагает подтверждением, что члены съемочной группы перед убийством были похищены и допрошены.

"Такой информации у нас нет. Местным журналистам трудно доверять", - сказал "Интерфаксу" в среду глава ЦУР Андрей Коняхин.

Ранее центральноафриканское издание Palmares Centrafrique со ссылкой на свои источники сообщило, что троих российских журналистов похитили и допросили.

Издание утверждает, что похитителями были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения "Селека". Они контролируют окрестности города Декоа, который находится на полпути между Сибю и Кага-Бандоро, где были убиты россияне.

Накануне стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые снимали фильм о частных военных компаниях.