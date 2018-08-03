Около 200 дачных участков подтоплены на островах у Хабаровска

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур продолжает подниматься, по данным на 3 августа, у Хабаровска он составил 455 см, прибавив за последние сутки 14 см, сообщает комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите.

"На 3 августа в районе Хабаровска на островах Кабельный, Большой Уссурийский, в поселке Корсаково подтоплено 192 дачных участка. Сохраняется вероятность подтопления сенокосов, посевов, дорог, линий связи, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки Амур", - говорится в сообщении.

В свою очередь, по данным ГУ МЧС по краю, спасатели продолжают патрулирование зон подтопления, проводят информирование дачников, а тем, кто отказывается покинуть свои наделы, оказывают помощь в подъеме вещей на возвышенности, сооружают помосты для подхода к не затопленным домам.

Согласно прогнозу, к 4-6 августа уровень воды в Амуре у Хабаровска может достигнуть отметок 470-520 см при опасном уровне 600 см.

В 2013 году во время масштабного наводнения на Амуре уровень реки достиг исторического максимума в 808 см.