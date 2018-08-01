Около 10 процентов посевов пострадало в Приамурье из-за дождей и паводка

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Убытки аграриев Амурской области из-за паводка и сильных ливней превысили 1 млрд рублей, пострадало около 120 тыс. га посевов.

"По оперативным данным, всего пострадало 117,5 тыс. га или 9,4 процента от общей площади посева в области. Из них сои - 107,1 тыс. га, зерновых - 7,9 тыс. га, 2,5 тыс.га - прочие культуры. По предварительным подсчетам убытки сельхозпроизводителей превысили 1 млрд рублей", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

От непогоды пострадали все сельскохозяйственные районы Приамурья. С начала лета выпало осадков в полтора, а местами и в более чем в два раза больше климатической нормы. Реки Амур и Зея вышли из берегов.

На территории пяти муниципальных образований введен режим чрезвычайной ситуации (Константиновский, Благовещенский, Мазановский, Магдагачинский, Шимановский районы).

В Ивановском, Тамбовском, Завитинском, Серышевском, Белогорском районах отмечается переувлажнение почвы. Остальные районы еще ведут работу по обследованию состояния посевов сельскохозяйственных культур.

"У меня запланирована встреча с Дмитрием Медведевым 7 августа, в ходе которой я намерен поднять вопрос и поддержке Приамурья в ликвидации последствий паводка и обильных дождей", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Василия Орлова.

Отмечается, что сельхозпроизводители, которые потеряли урожай из-за непогоды и паводка, могут претендовать на поддержку федерального бюджета и выстраивание льготных периодов с лизинговыми компаниями и банками.