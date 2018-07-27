Гребень паводка из Забайкалья дойдет до Хабаровского края в начале августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Наводнение в Забайкальском крае и Приамурье привело к тому, что уровень Амура в районе Хабаровского края ежедневно растет на 30-40 см, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Основное влияние оказывают обильные осадки, вызванные несколькими циклонами. Из-за половодья в малых реках в крае оказались подтоплены жилые дома и приусадебные участки в поселках Тырма, Чегдомын и Ургал Верхнебуреинского района. Некоторые жильцы были эвакуированы. Сейчас уровень воды пошел на спад, и жители возвращаются в свои дома. Ущерб удалось минимизировать", - говорится в сообщении.

По прогнозам Дальневосточного управления Гидрометцентра, гребень паводка до Хабаровска должен дойти 3-4 августа. На это время уровень воды в Амуре может подняться до 5,2 метра.

"В этом случае есть большая вероятность подтопления низких мест левобережья, в том числе дачных угодий. Мы рекомендуем дачникам и садоводам своевременно убрать и вывезти урожай", - цитирует пресс-служба начальника управления Вячеслава Паршина.

По его словам, гидрологическая обстановка на малых реках, в Амуре и его притоке Сунгари отслеживается ежедневно.

Напор воды помогает сдерживать водохранилище Бурейской ГЭС. На конец июля на гидроэлектростанции запланированы технические сбросы с учетом того, что гребень паводка уже минует краевой центр. В этом случае сбросы существенно не повлияют на повышение уровня воды в Амуре.

Губернатор края Вячеслав Шпорт, в свою очередь, поручил всем оперативным службам перейти в режим повышенной готовности.