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Консульство США занялось случаем с задержанием американца на Чукотке

У мужчины, попросившего политическое убежище в России, подозревают психическое расстройство

Консульство США занялось случаем с задержанием американца на Чукотке
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Генконсульство США во Владивостоке подключилось к ситуации с задержанием на Чукотке гражданина Соединенных штатов, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке и попросившего политического убежища.

"Мы знаем об этой ситуации. Мы работаем с местными властями и оказываем консульские услуги", - сообщили "Интерфаксу" в отделе по связям с общественностью Генконсульства США во Владивостоке, в консульский округ которого входит Чукотка.

Как сообщалось, российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке. По словам иностранца, он решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию. Американец попросил предоставить ему политическое убежище на территории РФ. В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что у задержанного психическое расстройство.

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Теги: Россия, Чукотка, США

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