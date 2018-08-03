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Ребенка унесло в море ливневой канализацией в Сочи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следствие начало проверку после гибели ребенка, упавшего в ливневую канализацию и унесенного в открытое море в Сочи, сообщает в пятницу СУ СКР по Кубани.

"По предварительным данным, сегодня во второй половине дня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море", - говорится в сообщении.

"На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море", - отмечает СУ СКР.

Причины смерти ребенка, возраст которого не указывается, будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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Теги: Сочи, СКР

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