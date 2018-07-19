В Сочи предъявили обвинения учительнице по делу о гибели школьника в горах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Сочи по уголовному делу о гибели 13-летнего школьника во время похода предъявили обвинение организатору тура - местной учительнице, которая сопровождала детей.

СУ СКР по Краснодарскому краю сообщает, что обвинение предъявлено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Вину в преступлении женщина признала в полном объеме. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное следствие продолжается", - отмечает ведомство.

Обвиняемой 55 лет. Она учительница начальных классов одной из местных средних школ. Отмечается, что преподаватель имеет опыт туристических походов и является инструктором детско-юношеского туризма.

В начале июля она отправилась в четырехдневный поход по маршруту поселок Гузерипль Республики Адыгея - поселок Дагомыс города Сочи. С ней было 10 детей в возрасте от 11 до 16 лет. 3 июля в районе Бабук-Аула 13-летний участник группы отклонился от тропы и пропал.

Его тело нашли на 10-й день поисков в труднодоступной местности.

Судебно-медицинские эксперты устанавливают причины смерти ребенка.

По данным следствия, учитель не уведомила МЧС о готовящемся походе. Выяснилось, что также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников тура, их страхование от несчастного случая. Также установлено, что документация о проведенном инструктаже по технике безопасности отсутствовала.