Никто не выжил при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В авиакатастрофе с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае выживших нет, сообщает Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, сегодня около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 3 членов экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли",- говорится в сообщении.

По предварительной версии, он задел лопастями груз второго вертолета. Грузовой вертолет был вынужден сбросить груз на землю, чтобы избежать падения.