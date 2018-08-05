На химкомбинате под Тулой, где произошел взрыв, была повреждена установка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На Алексинском химическом комбинате (Тульская область) в результате происшествия повреждена установка, есть пострадавшие, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по региону.

"5 августа в 17:00 в оперативно-дежурную смену "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" поступила информация о происшествии на Алексинском химическом комбинате, расположенного в городе Алексине. По прибытии на место происшествия в 17:02, пожарные горения не обнаружили. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.

Предположительная причина происшествия - повреждение установки в одном из цехов предприятия.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате взрыва в одном из цехов на Алексинском химическом комбинате. Трое из пострадавших госпитализированы с термическими ожогами лица и рук, еще одному медпомощь оказана на месте.

Источник уточнил, что мог произойти взрыв газовоздушной смеси.