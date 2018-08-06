Суд отложил рассмотрение дела о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы на середину августа отложил рассмотрение дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна, передает корреспондент "Интерфакса".

"Рассмотрение дело отложено на 13 августа в связи с принятием в производство встреченного иска, заявленного ответчиком", - сообщил журналистам представитель суда.

Ранее Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества.

При этом судья Наталья Шевьева, рассматривающая дело, при оглашении материалов, назвала иск - "о разделе имущества".

В свою очередь, Петросян подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Сергея Жорина, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе".

На заседании 6 августа судья Шевьева определила дело к рассмотрению в закрытом режиме.