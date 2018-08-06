Семьи цыган покинули поселение в Белгородской области после убийства девочки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Около 200 цыган, проживавших на территории поселения, где была убита девятилетняя девочка, выехали за пределы Белгородской области, сообщил "Интерфаксу" глава администрации поселка Уразово Алексей Рожин.

Тело пропавшей школьницы было обнаружено с признаками насильственной смерти в поселке Уразово Валуйского района 31 июля. Обвинение в изнасиловании и убийстве было предъявлено 30-летнему мужчине без гражданства (по данным СМИ, цыгану), он арестован. После этого в районе начались пожары в домах, принадлежащих цыганским семьям: в ночь на 3 августа произошло два пожара в поселке Уразово и один - в селе Соболевка.

"В состав нашего поселения входят поселок Уразово и пять сел. Цыгане занимали в них 39 домов. Все они покинули район сразу после похорон девочки, еще до пожаров, из-за боязни самосуда", - сказал Рожин. Он добавил, что решение о выезде за пределы области они приняли добровольно, об угрозах в их адрес не сообщали, ранее межэтнических конфликтов между жителями поселения не было.

"Дети цыган и русских вместе сидели за партами в школах. Конфликтов не было, хотя определенная неприязнь имела место из-за своеобразного образа жизни цыган, которые не работают, не платят за вывоз ТБО, не проводят воду и газ в домовладения, не ухаживают за территорией вокруг своих домов", - пояснил глава местной администрации.

По его словам, покинувшие свои дома семьи уехали к родственникам в Ростовскую, Астраханскую, Пензенскую области, на Ставрополье, и возвращаться в брошенные дома не собираются. "Мне звонили с просьбами передать какие-то вещи родне и присмотреть за домами, которые хозяева намерены выставить на продажу. Мы принимаем меры, чтобы не допустить мародерства. Первое время в поселении было усилено дежурство полиции, сейчас ситуация стабилизировалась, за порядком следят патрули из местных добровольцев", - сказал Рожин.