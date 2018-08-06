Рогозин заявил о подготовке федеральной целевой программы по ракете сверхтяжелого класса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В России появится отдельная федеральная целевая программа по созданию ракеты сверхтяжелого класса, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На сегодняшний день мы начали подготовку ФЦП по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" стала головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК).

Создавать его планируется на космодроме "Восточный". Среди решаемых задач комплекса - выведение автоматических космических аппаратов и модулей космических станций нового поколения на околоземные орбиты, к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам Солнечной системы.

"Проведение летных испытаний "сверхтяжа" запланировано с 2028 года. В соответствии с проектом технического задания КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту", - отмечали в корпорации.

В "Энергии" заявляют, что концепция создания КРК СТК предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя (РН) сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой в настоящее время ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Определены основные этапы работ по проекту. На первом этапе - в период с 2018 по 2019 год - будет разработан эскизный проект на КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования", - сообщает корпорация. Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы, предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Контракт на эскиз

Рогозин впервые сообщил о разработке сверхтяжелой ракеты в ноябре 2016 года.

В апреле стало известно, что РКК "Энергия" получила контракт на изготовление эскиза сверхтяжелой ракеты. На портале госзакупок был размещен контракт, датированный 2 апреля. Контракт заключен между "Роскосмосом" и РКК "Энергия". Он предполагает разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса к 31 октября 2019 года.

Цена контракта 1 млрд 613 млн 188 тыс. 600 рублей.