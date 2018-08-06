Суд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке Telegram

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск ООО "Живая фотография" к Роскомнадзору из-за блокировки мессенджера Telegram, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении исковых требований ООО "Живая фотография" отказать", - огласила решение судья Юлия Смолина.

Заявитель просил суд признать незаконными действия Роскомнадзора, который заблокировал доступ к ip-адресу, используемому компанией, в результате чего был ограничен доступ к ее сайту (posterslegends.com).

Представитель "Живой фотографии" Данил Бухарин пояснил суду, что указанный сайт используется компанией фактически как интернет-магазин, он "не использовался для распространения какой-либо запрещенной информации и не входит в совокупность запрещенных интернет-ресурсов, перечень которых утвержден заместителем генерального прокурора".

По словам юриста, подсеть, в которую входит ip-адрес компании, включает в себя 65 тысяч адресов, а Telegram, согласно представленным Роскомнадзором документам, использовал всего три из них. Причем, уточнил юрист, сетевой адрес "Живой фотографии" в число этих трех не входит.

"Получается, что, выражаясь бытовым языком, Роскомнадзор, ловя преступника, забежавшего в один дом в городе, блокирует не подъезд или сам дом, а начинает, как в известной шутке, "бомбить Воронеж", - отметил Бухарин.

По его словам, решение суда будет обжаловано.

В свою очередь, согласно позиции Роскомнадзора, регулятор не мог ограничить доступ только к одному сетевому адресу, поэтому блокировал всю подсеть, на которой расположен ip-адрес истца. "Сайт posterslegends.com входит в подсеть - диапазон сетевых адресов, которые использовались Telegram для своего функционирования. Единственной возможной мерой для исполнения Роскомнадзором решения Таганского суда от 13 апреля (о блокировке Telegram - ИФ) было ограничение доступа ко всей подсети", - сказал представитель ведомства Антон Куликов.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, "которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности". Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявил о технической невозможности исполнения приказа спецслужбы.