В России

Медведев пригрозил потенциальным конфликтом в случае принятия Грузии в НАТО

Альянс все еще рассматривает Россию в качестве потенциального противника, уверен премьер РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Принятие Грузии в НАТО может спровоцировать потенциальный конфликт с участием России, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия - это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсантъ". Так он ответил на вопрос, может ли возникнуть потенциальный конфликт с участием России в случае, если Грузию примут в НАТО без Абхазии и Южной Осетии.

"Я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении", - сказал Медведев.

По словам российского премьера, "расширение НАТО - это безусловная угроза Российской Федерации". "И это безусловный вызов", - сказал он.

Касаясь намерения принять Грузию в НАТО, Медведев сказал: "Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории или, с нашей точки зрения, государства, как свои".

Премьер-министр обратил внимание на то, что страну с неурегулированным территориальным конфликтом намерены принять в военный блок.

"Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо", - отметит Медведев.

При этом, по словам российского премьера, это может быть и дипломатической уловкой, "типа "мы вас примем, не волнуйтесь", но на самом деле ничего не произойдет. "Пусть тогда наши коллеги из Североатлантического альянса посмотрят еще по сторонам, ещё чего-нибудь придумают умного. Можно, например, и Косово принять в Североатлантический альянс. Можно, например, Республику Северного Кипра принять в Североатлантический альянс. Это как, улучшит ситуацию в мире?" - задал он вопрос.

Дмитрий Медведев напомнил о том, как был разрушен Советский Союз и Варшавский Договор, но при этом сохранился блок НАТО, который со всех сторон пытается окружить Российскую Федерацию.

"Дело не в том, нравится кому-то политическое руководство России или не нравится, дело не в каких-то идеологических принципах или разнице в ценностях, а дело в простых вещах, совершенно очевидных для любого обычного человека", - сказал премьер-министр.

Несмотря на то, что сейчас нет, как во время Варшавского договора, двух блоков, находящихся в конфликте, отметил Дмитрий Медведев, НАТО продолжает действовать. "И НАТО не просто продолжает существовать, оно расширяется и всё большее количество стран пытается вовлекать в Североатлантический альянс", - сказал он.

Россия не может относиться в этому равнодушно, добавил премьер, поскольку никто не отменял ядерного паритета в мире, "никто не отменял того, что для военачальников крайне важно понимать соотношение между стратегическими ядерными силами различных государств".

"А государства НАТО, что бы там ни говорили наши коллеги из этого альянса, все равно рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника. И совершенно очевидно, что их военные возможности, включая ядерную триаду, нацелены на Российскую Федерацию. Это, к сожалению, факт", - подчеркнул Медведев.

Россия в этой ситуации должна понимать, что может противопоставить.

"И когда кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься - а количество стран, которые входят в НАТО, все увеличивается и увеличивается, - это нас не может не беспокоить. Потому что в данном случае уже речь идет не только о стратегических ядерных силах, но уже и о тактическом ядерном оружии, которое при приближении к границам Российской Федерации приобретает качество стратегического ядерного оружия, а также о неядерных средствах, которые в настоящий момент, с учетом того, что они носят высокоточный характер, способны причинить колоссальный ущерб", - объяснил глава правительства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, НАТО, Грузия

Новости по теме

В России
Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегСотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег
По данным Генконсульства России в Нью-Йорке, задержания прошли в период с 1 по 3 августаПодробнее
 Глава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах
По словам министра, рост стоимости коммунальных услуг ограничен закономПодробнее
 Суд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке Telegram
Иск к регулятору подала компания ООО "Живая фотография"Подробнее
 Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказанияЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания
Летом прошлого года он был осужден на два года колонииПодробнее
Генпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за TelegramГенпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за Telegram
Владелец заблокированного сайта требует признать незаконными действия РоскомнадзораПодробнее
 На химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установкаНа химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установка
Пожарные не обнаружили горения, есть пострадавшиеПодробнее
 Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августаПогибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августа
Тела журналистов, убитых в Африке, доставили в столицу в ночь на воскресеньеПодробнее
 Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"
Как отметили в Союзе журналистов, погибших в ЦАР товарищей, предположительно, похоронят 8 августаПодробнее
 Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в МосквуТела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву
Останки будут переданы СК, о дате похорон пока неизвестноПодробнее
 Стивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с СШАСтивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с США
Ведомство отмечает, что это тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционнойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 августа6 фото
06 августа
Фотохроника 6 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПосольство РФ в Лондоне не получало запрос на экстрадицию россиян по "делу Солсбери"В РоссииСотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегВ РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахВ миреВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаВ РоссииСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramМоскваНабравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУ

Дипломаты РФ запросили у госдепа США информацию о задержанных ФБР россиянах

Медведев пригрозил потенциальным конфликтом в случае принятия Грузии в НАТО

Альянс все еще рассматривает Россию в качестве потенциального противника, уверен премьер РФ Подробнее

Киев прокомментировал сообщения СМИ о пребывании Порошенко в Испании

Президент Украины неделю находился в Евросоюзе с частной поездкой Подробнее

Медведев допустил возвращение к обсуждению идеи договора о европейской безопасности

Премьер надеется, что такого рода осознание придет и к США Подробнее

В Южной Осетии отдадут дань памяти жертвам августовской войны 2008 года

Владелец российского Forbes подал в суд на бывшего главреда журнала

Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии помещен под домашний арест

Мухтар Пхешхов — фигурант дела о многомиллионном хищении Подробнее

Приговор семерым силовикам из Ингушетии обжалован обеими сторонами процесса

Рухани приветствовал позицию Европы в отношении санкций США против Ирана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru