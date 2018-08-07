Что случилось этой ночью: вторник, 7 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Южной Осетии в 2008 году, предупредил о существующей опасности конфликта с участием России, если Грузия войдет в НАТО. Альянс все еще рассматривает Россию в качестве потенциального противника, уверен премьер. При этом Медведев считает возможным вернуться к обсуждению с европейскими партнерами идеи подписания договора о европейской безопасности. Этот проект прорабатывался в период его президентства.

- Рик Гейтс, помощник бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, признал в суде, признал, что вместе с руководителем занимался преступной деятельностью. Гейтс помогал Манафору в составлении ложных налоговых деклараций и сокрытии денежных переводов на 15 банковских счетов.

- США восстановили первый блок антииранских санкций. Под ограничительные меры попали как иранские компании, так и иностранные компании, которые работают с тегераном. Решение Вашингтона встретило негативную реакцию в Европе: с 7 августа в силу вступит обновленный Блокирующий устав, который запретит компаниям ЕС соблюдать эти санкции. Президент Ирана Хасан Рухани поблагодарил Евросоюз за этот шаг.

- Бразилия на несколько часов закрыла границу для граждан Венесуэлы. Власти мотивировали этот шаг резким увеличением мигрантов из этой страны. Практически сразу Вехровный суд Бразилии назвал решение неправомерным и аннулировал его.