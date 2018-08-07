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Система ливневой канавы, где погиб ребенок в Сочи, была перестроена

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры Краснодарского края и Сочи проверяют работу городской системы гидротехнических сооружений, а также устанавливают причины и обстоятельства гибели ребенка в ливневой канаве поселка Лазаревское, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Кубани во вторник.

"Участок ливневой канализации в Сочи, в которую упал ребенок, был перестроен: желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии оказался открыт", - отметил сотрудник пресс-службы.

"По текущей информации, хозяин гостиницы переделал ливневку", - добавил он.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества. "Представители прокуратуры в Сочи работают с сотрудниками гостиницы и муниципального предприятия "Водосток", ответственного за содержание ливневой канализации. Устанавливаются все обстоятельства и подробности случившегося", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 3 августа на улице Октябрьской в поселке Лазаревском семилетний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Потоком дождевой воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело мальчика обнаружили водолазы МЧС в море в районе русла реки Свирка.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

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Теги: Сочи

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