В Сочи зафиксировали землетрясение

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь на субботу в горах под Сочи, жертв и разрушений нет, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 23:56 по Москве 10 августа от специалиста Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" поступило сообщение о том, что в 26 км юго-восточнее центра Сочи и в 31 км юго-западнее Красной Поляны, в районе селения Черешня на глубине 10 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,7" , - сказал сотрудник МЧС.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет, жалоб от жителей не поступало, уточнил собеседник агентства.