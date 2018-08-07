Юношу приговорили к 21 году колонии за убийство матери и брата, мешавших его роману

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Калужский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор молодым мужчине и женщине, признанным виновными в убийстве двух человек и попытке убить еще одного, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд приговорил юношу к 21 году колонии строго режима, девушку - к 16 годам в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Согласно данным прокуратуры, родственники молодого человека были против отношений пары и требовали, чтобы он расстался с девушкой. Поэтому в августе 2016 года те решили их убить.

"Зайдя в дом родителей в г. Малоярославце, молодой человек нанес несколько ударов в шею матери, от которых женщина умерла. Увидев, что младший брат, оказавшийся свидетелем преступления, заперся в своей комнате, соучастники выбили дверь и убили мальчика", - говорится в сообщении.

Затем убийцы дождались отца юноши и напали на него. Но справится с мужчиной не смогли, он ранил нападавших и вызвал полицию.

Во время суда молодой человек пытался взять вину на себя, девушка уверяла, что была лишь свидетельницей.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.