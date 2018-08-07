Защита обжаловала арест сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, обжалован, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"Поданы апелляционные жалобы на арест всех троих", - сказал он агентству во вторник. Защита просит изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

Пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова подтвердила "Интерфаксу" поступление в суд апелляционных жалоб. Дата их рассмотрения, по ее словам, пока не назначена.

Останкинский суд 2 августа заключил Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру под стражу до 28 сентября. Сейчас девушки находятся в московском СИЗО-6.

Как сообщалось, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в его убийстве были задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет, им уже предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По денным СКР, на допросе девушки признали вину и объяснили свой поступок тем, что отец на протяжении долгого времени причинял им моральные страдания.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы пояснили, что, по словам самих сестер, "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Кроме того, сказали правозащитникам, что "отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".