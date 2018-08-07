Пакистанских военных будут учить в вузах Минобороны РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Контракт, по которому пакистанские военнослужащие будут проходить учебу в вузах Минобороны РФ, подписан в ходе визита в Пакистан заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, сообщили во вторник в департаменте информации военного ведомства РФ.

Фомин находился в Пакистане 6-7 августа для участия в первом заседании российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности.

"Важным результатом первого заседания комитета стало подписание рамочного контракта "О приеме на обучение военнослужащих Исламской Республики Пакистан в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации". Сформирована надежная нормативно-правовая база, позволяющая организовать полноценное обучение пакистанских военнослужащих в российских военных вузах", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что на заседании рассмотрен весь спектр российско-пакистанского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов Вооруженных сил РФ.