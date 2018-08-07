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ФСИН уточнила информацию о состоянии Сенцова

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Осужденный за террористическую деятельность и объявивший несколько месяцев назад голодовку украинец Олег Сенцов находится под постоянным наблюдением тюремных и гражданских врачей, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Осужденный Олег Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения (колонии - ИФ) и врачей-специалистов Лабытнагской городской больницы", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что состояние здоровья Сенцова "оценивается как удовлетворительное".

В ведомстве констатировали, что "фактов отказа осужденного от поддерживающей терапии и медпомощи не зарегистрировано".

"Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений", - говорится в пресс-релизе.

Сенцов ежедневно осматривается медработниками, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

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Теги: Олег Сенцов, ФСИН, Людмила Денисова

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