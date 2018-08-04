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Священнику удалось посетить Олега Сенцова в колонии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в субботу посетил священник, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечено, священнослужитель предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних и исповедоваться. Тот поблагодарил священника и отказался.

Накануне священник не был допущен к Сенцову из-за недействительных церковных документов и отсутствия соответствующей просьбы от заключенного.

В сообщении УФСИН также говорится об отсутствии у Сенцова жалоб на условия содержания.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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Теги: Олег Сенцов

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