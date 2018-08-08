В Волгограде нашли и обезвредили две мины времен ВОВ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Две минометные мины, которые обнаружили возле жилого дома в центре Волгограда, были обезврежены саперами соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Заявка на разминирование поступила в мотострелковую бригаду ЮВО через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена ремонтной бригадой, которая занималась обслуживанием теплосетей. Находкой оказались немецкие боеприпасы, специалистами группы разминирования было классифицировано две 82-мм минометные мины. Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон "Прудбой", где они были уничтожены путем подрыва накладным зарядом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущего года на территории Волгоградской области саперами ЮВО было уничтожено около 3 тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.