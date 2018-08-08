Мосгорсуд 20 августа проверит законность ареста сестер Хачатурян

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 20 августа рассмотрит апелляционные жалобы на арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который, как они утверждают, мучил их.

"Рассмотрение жалоб назначено на 20 августа в 14:00", - сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова.

Защита просит изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

Останкинский суд 2 августа арестовал Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру до 28 сентября. Сейчас девушки находятся в московском СИЗО-6.

Как сообщалось, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в его убийстве были задержаны три дочери мужчины в возрасте 17, 18 и 19 лет. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным СКР, на допросе девушки признали вину, сказав, что совершили преступление потому, что отец на протяжении долгого времени причинял им моральные страдания.

Как сообщили в ОНК Москвы, члены которой посетили сестер в изоляторе временного содержания, девушки сказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Кроме того, они "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".