Обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян разрешили учиться в СИЗО

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сестры Хачатурян, арестованные по обвинению в убийстве своего отца, смогут продолжить обучение и окончить школу, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Администрация СИЗО разрешила им закончить школу. У изолятора заключен договор со школой номер 1, к ним будут приходить учителя, и они смогут полноценно учиться и закончить 11-й класс. Также в конце года на общих основаниях будут сдавать ЕГЭ", - сказал Мельников.

Правозащитник добавил, что сейчас сестры содержатся в карантинных камерах СИЗО-6, при этом младшая находится в камере для несовершеннолетних. Девушки, по его словам, преимущественно проводят время за чтением книг.

"Они очень переживают, что разлучены друг с другом. Также они переживают за свою маму, просили передать ей привет и сказать, что они ее любят", - сказал Мельников.

Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер Хачатурян за убийство отца, который, по утверждениям девушек, мучил их. Все три заседания по вопросу ареста прошли в закрытом режиме, поскольку, по словам пресс-секретаря суда, "рассмотрение данных материалов может повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство обвиняемых".

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в его убийстве задержали трех его дочерей в возрасте 17, 18 и 19 лет. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным СКР, на допросе девушки признали вину, объяснив свой поступок тем, что отец на протяжении долгого времени причинял им моральные страдания.

Как сообщил уточнял агентству Мельников, девушки рассказали правозащитникам, что "отец был тираном, использовал их как рабынь, не пускал их учиться, поэтому за прошлый учебный год в школе они были только семь раз". Кроме того, "дома у отца был склад оружия, которым он им постоянно угрожал", сообщил правозащитник со ссылкой на слова сестер.