Суд в Москве отправил в СИЗО сестер Хачатурян

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы до конца сентября арестовал трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который, как утверждают девушки, мучил их.

"Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

Ранее суд на аналогичный срок санкционировал арест младшей из сестер, которая в настоящее время не достигла совершеннолетия.

Все три заседания прошли в закрытом режиме, поскольку, по словам пресс-секретаря суда, "рассмотрение данных материалов может повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство обвиняемых".

Как сообщил агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, сестер, скорее всего, поместят в "женское" СИЗО-6.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В настоящее время сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Как заявил агентству Иван Мельников - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой навестили сестер в изоляторе временного содержания, - девушки рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал".

Кроме того, по словам И.Мельникова, сестры "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, фактически использовал их как рабынь".